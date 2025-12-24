NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in US Global Investors von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in US Global Investors eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das US Global Investors-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1,28 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 781,250 US Global Investors-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 2,41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 882,81 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 88,28 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von US Global Investors bezifferte sich zuletzt auf 30,93 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at