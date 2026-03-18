U.S. Global Investors Aktie
WKN: 580966 / ISIN: US9029521005
|Lukratives US Global Investors-Investment?
|
18.03.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein US Global Investors-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
US Global Investors-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die US Global Investors-Aktie bei 1,69 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59,172 US Global Investors-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 191,72 USD, da sich der Wert einer US Global Investors-Aktie am 17.03.2026 auf 3,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 91,72 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete US Global Investors eine Marktkapitalisierung von 40,64 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!