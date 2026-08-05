NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein US Global Investors-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die US Global Investors-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit US Global Investors-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,08 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4 807,692 US Global Investors-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des US Global Investors-Papiers auf 2,98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 326,92 USD wert. Mit einer Performance von +43,27 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von US Global Investors belief sich jüngst auf 36,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at