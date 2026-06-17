NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein US Global Investors-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen US Global Investors-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das US Global Investors-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der US Global Investors-Aktie betrug an diesem Tag 2,44 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das US Global Investors-Papier investiert hätte, hätte er nun 409,836 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 192,62 USD, da sich der Wert eines US Global Investors-Papiers am 16.06.2026 auf 2,91 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,26 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von US Global Investors belief sich zuletzt auf 37,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at