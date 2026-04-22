U.S. Global Investors Aktie
WKN: 580966 / ISIN: US9029521005
|Frühe Investition
|
22.04.2026 16:04:33
NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in US Global Investors von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit US Global Investors-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,14 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die US Global Investors-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4 672,897 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.04.2026 gerechnet (2,66 USD), wäre die Investition nun 12 429,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,30 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von US Global Investors belief sich zuletzt auf 33,87 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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