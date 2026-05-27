NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine US Global Investors-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in US Global Investors-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 27.05.2023 wurde die US Global Investors-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 2,59 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 386,100 US Global Investors-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 015,44 USD, da sich der Wert einer US Global Investors-Aktie am 26.05.2026 auf 2,63 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,54 Prozent vermehrt.

US Global Investors war somit zuletzt am Markt 33,34 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at