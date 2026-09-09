NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine US Global Investors-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in US Global Investors-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem US Global Investors-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die US Global Investors-Anteile bei 2,41 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die US Global Investors-Aktie investierten, hätten nun 414,938 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,90 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 203,32 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20,33 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte US Global Investors einen Börsenwert von 36,67 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at