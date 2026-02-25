U.S. Global Investors Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel hätte eine Investition in US Global Investors von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die US Global Investors-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren US Global Investors-Anteile an diesem Tag 2,43 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die US Global Investors-Aktie investiert, befänden sich nun 41,152 US Global Investors-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.02.2026 gerechnet (3,35 USD), wäre die Investition nun 137,86 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +37,86 Prozent.
Alle US Global Investors-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,65 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
