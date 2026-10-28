U.S. Global Investors Aktie

U.S. Global Investors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 580966 / ISIN: US9029521005

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Lukrative US Global Investors-Investition? 28.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel hätten Anleger an einem US Global Investors-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen US Global Investors-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem US Global Investors-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die US Global Investors-Aktie bei 1,60 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6 250,000 US Global Investors-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2026 auf 2,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 875,00 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 68,75 Prozent gesteigert.

US Global Investors markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 33,25 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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