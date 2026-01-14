NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel hätten Anleger an einem US Global Investors-Investment von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in US Global Investors-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 14.01.2021 wurden US Global Investors-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen US Global Investors-Anteile an diesem Tag bei 5,61 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die US Global Investors-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,825 US Global Investors-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 43,85 USD, da sich der Wert eines US Global Investors-Papiers am 13.01.2026 auf 2,46 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 56,15 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von US Global Investors betrug jüngst 31,47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at