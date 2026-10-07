U.S. Global Investors Aktie

U.S. Global Investors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 580966 / ISIN: US9029521005

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Profitabler US Global Investors-Einstieg? 07.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in US Global Investors von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in US Global Investors gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die US Global Investors-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das US Global Investors-Papier bei 2,69 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3 717,472 US Global Investors-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der US Global Investors-Aktie auf 2,92 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 855,02 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 8,55 Prozent gesteigert.

Insgesamt war US Global Investors zuletzt 35,53 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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