U.S. Global Investors Aktie

U.S. Global Investors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 580966 / ISIN: US9029521005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler US Global Investors-Einstieg? 23.09.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel Verlust hätte eine US Global Investors-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in US Global Investors-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der US Global Investors-Aktie statt. Der Schlusskurs des US Global Investors-Papiers betrug an diesem Tag 5,70 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 17,544 US Global Investors-Papiere. Die gehaltenen US Global Investors-Papiere wären am 22.09.2026 52,46 USD wert, da der Schlussstand 2,99 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 52,46 USD, was einer negativen Performance von 47,54 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von US Global Investors belief sich zuletzt auf 36,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu U.S. Global Investors Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu U.S. Global Investors Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

U.S. Global Investors Inc. 2,52 -1,56% U.S. Global Investors Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX höher -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legt im Donnerstagshandel zu, während der deutsche Leitindex nachgibt. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen