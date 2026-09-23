NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel Verlust hätte eine US Global Investors-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in US Global Investors-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der US Global Investors-Aktie statt. Der Schlusskurs des US Global Investors-Papiers betrug an diesem Tag 5,70 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 17,544 US Global Investors-Papiere. Die gehaltenen US Global Investors-Papiere wären am 22.09.2026 52,46 USD wert, da der Schlussstand 2,99 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 52,46 USD, was einer negativen Performance von 47,54 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von US Global Investors belief sich zuletzt auf 36,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at