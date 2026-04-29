NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in US Global Investors von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in US Global Investors eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem US Global Investors-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 2,72 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das US Global Investors-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,765 US Global Investors-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 94,85 USD, da sich der Wert einer US Global Investors-Aktie am 28.04.2026 auf 2,58 USD belief. Damit wäre die Investition um 5,15 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für US Global Investors eine Börsenbewertung in Höhe von 32,09 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at