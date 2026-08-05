USANA Health Sciences Aktie

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WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071

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USANA Health Sciences-Investment im Blick 05.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Papier USANA Health Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem USANA Health Sciences-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in USANA Health Sciences eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das USANA Health Sciences-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das USANA Health Sciences-Papier bei 66,29 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die USANA Health Sciences-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15,085 USANA Health Sciences-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 22,78 USD gerechnet, wäre die Investition nun 343,64 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 65,64 Prozent.

USANA Health Sciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 421,73 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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