USANA Health Sciences-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das USANA Health Sciences-Papier an diesem Tag 18,76 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investiert hat, hat nun 53,305 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 723,35 USD, da sich der Wert eines USANA Health Sciences-Papiers am 17.11.2026 auf 13,57 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 27,67 Prozent vermindert.

Der USANA Health Sciences-Wert an der Börse wurde auf 250,38 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at