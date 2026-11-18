USANA Health Sciences Aktie
WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071
|Frühe Anlage
|
18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier USANA Health Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem USANA Health Sciences-Investment von vor einem Jahr verloren
USANA Health Sciences-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das USANA Health Sciences-Papier an diesem Tag 18,76 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investiert hat, hat nun 53,305 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 723,35 USD, da sich der Wert eines USANA Health Sciences-Papiers am 17.11.2026 auf 13,57 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 27,67 Prozent vermindert.
Der USANA Health Sciences-Wert an der Börse wurde auf 250,38 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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