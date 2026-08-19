USANA Health Sciences Aktie

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WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071

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Langfristige Anlage 19.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Papier USANA Health Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in USANA Health Sciences von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in USANA Health Sciences-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 19.08.2016 wurden USANA Health Sciences-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 66,77 USD. Bei einem USANA Health Sciences-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,498 USANA Health Sciences-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 13,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19,79 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 80,21 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte USANA Health Sciences einen Börsenwert von 238,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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