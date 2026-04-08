NASDAQ Composite Index-Papier USANA Health Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in USANA Health Sciences von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die USANA Health Sciences-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das USANA Health Sciences-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die USANA Health Sciences-Anteile bei 24,21 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investierten, hätten nun 413,052 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.04.2026 7 244,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,54 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -27,55 Prozent.

USANA Health Sciences erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 323,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at