USANA Health Sciences Aktie
WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071
|Lukrative USANA Health Sciences-Investition?
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08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier USANA Health Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in USANA Health Sciences von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das USANA Health Sciences-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die USANA Health Sciences-Anteile bei 24,21 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investierten, hätten nun 413,052 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.04.2026 7 244,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,54 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -27,55 Prozent.
USANA Health Sciences erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 323,23 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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