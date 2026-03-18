NASDAQ Composite Index-Papier USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in USANA Health Sciences von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in USANA Health Sciences gewesen.

Die USANA Health Sciences-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 61,24 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 163,292 USANA Health Sciences-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.03.2026 auf 17,66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 883,74 USD wert. Mit einer Performance von -71,16 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

USANA Health Sciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 325,67 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at