NASDAQ Composite Index-Papier USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in USANA Health Sciences von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in USANA Health Sciences gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das USANA Health Sciences-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des USANA Health Sciences-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 61,98 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die USANA Health Sciences-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,613 USANA Health Sciences-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der USANA Health Sciences-Aktie auf 22,38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36,11 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 63,89 Prozent vermindert.

USANA Health Sciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 401,63 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at