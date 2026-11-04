NASDAQ Composite Index-Papier USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in USANA Health Sciences von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die USANA Health Sciences-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem USANA Health Sciences-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 102,49 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 97,570 USANA Health Sciences-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,87 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 450,87 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 85,49 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von USANA Health Sciences belief sich zuletzt auf 272,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at