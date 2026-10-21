USANA Health Sciences Aktie

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WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071

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Langfristige Performance 21.10.2026 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Papier USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in USANA Health Sciences von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren USANA Health Sciences-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das USANA Health Sciences-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,03 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,755 USANA Health Sciences-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen USANA Health Sciences-Aktien wären am 20.10.2026 70,00 USD wert, da der Schlussstand 14,72 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -30,00 Prozent.

Am Markt war USANA Health Sciences jüngst 275,34 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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