NASDAQ Composite Index-Papier USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in USANA Health Sciences von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren USANA Health Sciences-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das USANA Health Sciences-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,03 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,755 USANA Health Sciences-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen USANA Health Sciences-Aktien wären am 20.10.2026 70,00 USD wert, da der Schlussstand 14,72 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -30,00 Prozent.

Am Markt war USANA Health Sciences jüngst 275,34 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at