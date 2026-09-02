NASDAQ Composite Index-Papier USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein USANA Health Sciences-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in USANA Health Sciences gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der USANA Health Sciences-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die USANA Health Sciences-Aktie 64,72 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das USANA Health Sciences-Papier investiert hätte, hätte er nun 154,512 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 13,96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 156,98 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 78,43 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete USANA Health Sciences eine Marktkapitalisierung von 264,07 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at