NASDAQ Composite Index-Papier USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein USANA Health Sciences-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen USANA Health Sciences-Investment gewesen.

Das USANA Health Sciences-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 62,96 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 158,831 USANA Health Sciences-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.06.2026 auf 19,01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 019,38 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 69,81 Prozent verringert.

Insgesamt war USANA Health Sciences zuletzt 345,44 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at