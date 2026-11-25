Das wäre der Fehlbetrag eines frühen USANA Health Sciences-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem USANA Health Sciences-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 47,16 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die USANA Health Sciences-Aktie investiert, befänden sich nun 212,044 USANA Health Sciences-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 12,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 731,13 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 72,69 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von USANA Health Sciences belief sich zuletzt auf 245,21 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at