25.02.2026 16:04:28
NASDAQ Composite Index-Papier USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein USANA Health Sciences-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit USANA Health Sciences-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 96,43 USD. Bei einem USANA Health Sciences-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 103,702 USANA Health Sciences-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 246,19 USD, da sich der Wert einer USANA Health Sciences-Aktie am 24.02.2026 auf 21,66 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 77,54 Prozent.
USANA Health Sciences wurde am Markt mit 398,62 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
