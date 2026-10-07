USANA Health Sciences Aktie
WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071
|Profitable USANA Health Sciences-Investition?
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07.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein USANA Health Sciences-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden USANA Health Sciences-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 96,28 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in USANA Health Sciences-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,386 USANA Health Sciences-Aktien. Die gehaltenen USANA Health Sciences-Aktien wären am 06.10.2026 154,03 USD wert, da der Schlussstand 14,83 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 84,60 Prozent.
Der Börsenwert von USANA Health Sciences belief sich jüngst auf 273,35 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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