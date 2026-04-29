NASDAQ Composite Index-Papier USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in USANA Health Sciences von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit USANA Health Sciences-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 59,22 USD. Bei einem USANA Health Sciences-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 168,862 USANA Health Sciences-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.04.2026 gerechnet (19,52 USD), wäre das Investment nun 3 296,18 USD wert. Mit einer Performance von -67,04 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

USANA Health Sciences markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 357,21 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at