USANA Health Sciences Aktie

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WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071

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Rentable USANA Health Sciences-Anlage? 09.09.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Papier USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in USANA Health Sciences von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die USANA Health Sciences-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurden USANA Health Sciences-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 97,99 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,021 USANA Health Sciences-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 15,51 USD, da sich der Wert einer USANA Health Sciences-Aktie am 08.09.2026 auf 15,20 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 84,49 Prozent verringert.

Der Börsenwert von USANA Health Sciences belief sich jüngst auf 276,60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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