NASDAQ Composite Index-Papier USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine USANA Health Sciences-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in USANA Health Sciences-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das USANA Health Sciences-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 55,54 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 18,005 USANA Health Sciences-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 345,70 USD, da sich der Wert einer USANA Health Sciences-Aktie am 23.06.2026 auf 19,20 USD belief. Mit einer Performance von -65,43 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von USANA Health Sciences belief sich zuletzt auf 348,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at