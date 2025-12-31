NASDAQ Composite Index-Papier USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in USANA Health Sciences von vor 5 Jahren angefallen

USANA Health Sciences Aktie
Am 31.12.2020 wurde das USANA Health Sciences-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die USANA Health Sciences-Aktie an diesem Tag bei 77,10 USD. Bei einem USANA Health Sciences-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,970 USANA Health Sciences-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 257,98 USD, da sich der Wert eines USANA Health Sciences-Anteils am 30.12.2025 auf 19,89 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 74,20 Prozent verringert.
USANA Health Sciences markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 360,47 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
