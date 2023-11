NASDAQ Composite Index-Papier USCorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in USCorp von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen USCorp-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem USCorp-Papier via Börse NASO ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 0,00 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die USCorp-Aktie investiert hat, hat nun 312 500,000 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 453,13 USD, da sich der Wert eines USCorp-Papiers am 20.11.2023 auf 0,00 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 54,69 Prozent eingebüßt.

Der USCorp-Wert an der Börse wurde auf 666183,118658 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at