NASDAQ Composite Index-Papier USCorp-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in USCorp angefallen

Vor Jahren in USCorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 08.08.2013 wurde das USCorp-Papier via Börse NASO gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 0,02 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 55 865,922 USCorp-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 61,45 USD, da sich der Wert eines USCorp-Papiers am 07.08.2023 auf 0,00 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 93,85 Prozent vermindert.

USCorp wurde am Markt mit 507470,125800 USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at