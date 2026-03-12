NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Veeco Instruments-Einstiegs gewesen.

Die Veeco Instruments-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Veeco Instruments-Papier letztlich bei 18,76 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Veeco Instruments-Aktie investiert hat, hat nun 533,049 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Veeco Instruments-Aktie auf 31,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 863,01 USD wert. Mit einer Performance von +68,63 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Veeco Instruments zuletzt 1,91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at