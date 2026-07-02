Veeco Instruments Aktie
WKN: 896007 / ISIN: US9224171002
|Veeco Instruments-Anlage
|
02.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Veeco Instruments-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Veeco Instruments-Aktie 16,38 USD wert. Bei einem Veeco Instruments-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,105 Veeco Instruments-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.06.2026 462,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 75,80 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 362,76 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Veeco Instruments belief sich zuletzt auf 4,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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