Veeco Instruments Aktie

Veeco Instruments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896007 / ISIN: US9224171002

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Investmentbeispiel 25.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Veeco Instruments-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Veeco Instruments-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Veeco Instruments-Anteile bei 23,86 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 419,111 Veeco Instruments-Anteilen. Die gehaltenen Veeco Instruments-Aktien wären am 24.06.2026 29 823,97 USD wert, da der Schlussstand 71,16 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 198,24 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Veeco Instruments eine Marktkapitalisierung von 4,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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