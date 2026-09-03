Veeco Instruments Aktie

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WKN: 896007 / ISIN: US9224171002

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Rentable Veeco Instruments-Investition? 03.09.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Veeco Instruments-Einstiegs gewesen.

Die Veeco Instruments-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Veeco Instruments-Papier an diesem Tag bei 23,59 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Veeco Instruments-Aktie investiert hat, hat nun 4,239 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Veeco Instruments-Aktie auf 43,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 182,37 USD wert. Mit einer Performance von +82,37 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Veeco Instruments zuletzt 2,57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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