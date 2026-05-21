NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veeco Instruments-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Veeco Instruments-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Veeco Instruments-Aktie statt. Der Schlusskurs des Veeco Instruments-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 22,82 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Veeco Instruments-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,382 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 248,20 USD, da sich der Wert eines Veeco Instruments-Papiers am 20.05.2026 auf 56,64 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 148,20 Prozent erhöht.

Veeco Instruments war somit zuletzt am Markt 3,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at