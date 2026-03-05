NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veeco Instruments-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Veeco Instruments-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Veeco Instruments-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Veeco Instruments-Aktie an diesem Tag bei 21,30 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Veeco Instruments-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 46,948 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Veeco Instruments-Aktie auf 32,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 519,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51,97 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Veeco Instruments einen Börsenwert von 1,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at