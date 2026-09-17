Veeco Instruments Aktie
WKN: 896007 / ISIN: US9224171002
|Profitabler Veeco Instruments-Einstieg?
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17.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veeco Instruments-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Veeco Instruments-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 22,13 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Veeco Instruments-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 451,875 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 544,96 USD, da sich der Wert eines Veeco Instruments-Papiers am 16.09.2026 auf 41,04 USD belief. Damit wäre die Investition um 85,45 Prozent gestiegen.
Veeco Instruments erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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