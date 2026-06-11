NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veeco Instruments-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Veeco Instruments-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Veeco Instruments-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,57 USD. Bei einem Veeco Instruments-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,636 Veeco Instruments-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 305,70 USD, da sich der Wert einer Veeco Instruments-Aktie am 10.06.2026 auf 65,94 USD belief. Mit einer Performance von +205,70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Veeco Instruments belief sich zuletzt auf 4,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at