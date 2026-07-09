NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veeco Instruments-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Veeco Instruments eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Veeco Instruments-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Veeco Instruments-Anteile bei 21,27 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Veeco Instruments-Aktie investiert, befänden sich nun 47,015 Veeco Instruments-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 560,88 USD, da sich der Wert eines Veeco Instruments-Papiers am 08.07.2026 auf 54,47 USD belief. Damit wäre die Investition um 156,09 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Veeco Instruments belief sich zuletzt auf 3,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at