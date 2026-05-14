Veeco Instruments Aktie

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WKN: 896007 / ISIN: US9224171002

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Veeco Instruments-Performance 14.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veeco Instruments-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Veeco Instruments-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 14.05.2025 wurden Veeco Instruments-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Veeco Instruments-Aktie an diesem Tag bei 21,36 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 468,165 Veeco Instruments-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.05.2026 gerechnet (60,26 USD), wäre die Investition nun 28 211,61 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 182,12 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Veeco Instruments einen Börsenwert von 3,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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