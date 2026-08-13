Veeco Instruments Aktie

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WKN: 896007 / ISIN: US9224171002

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Investmentbeispiel 13.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Veeco Instruments von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Veeco Instruments-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 13.08.2023 wurde das Veeco Instruments-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 29,98 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Veeco Instruments-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,336 Veeco Instruments-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (53,26 USD), wäre die Investition nun 177,65 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 77,65 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Veeco Instruments einen Börsenwert von 3,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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