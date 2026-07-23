NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Veeco Instruments von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Veeco Instruments-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Veeco Instruments-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 22,60 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,425 Veeco Instruments-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 241,59 USD, da sich der Wert eines Veeco Instruments-Anteils am 22.07.2026 auf 54,60 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 141,59 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Veeco Instruments betrug jüngst 3,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at