NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Veeco Instruments-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Veeco Instruments-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Veeco Instruments-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Veeco Instruments-Anteile an diesem Tag 17,11 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5,845 Veeco Instruments-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.01.2026 auf 33,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 194,51 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +94,51 Prozent.

Veeco Instruments markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at