Veeco Instruments Aktie

Veeco Instruments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896007 / ISIN: US9224171002

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Performance im Blick 07.05.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Veeco Instruments-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Veeco Instruments-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Veeco Instruments-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Veeco Instruments-Aktie 17,06 USD wert. Bei einem Veeco Instruments-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 58,617 Veeco Instruments-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 634,82 USD, da sich der Wert eines Veeco Instruments-Papiers am 06.05.2026 auf 62,01 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 263,48 Prozent gesteigert.

Veeco Instruments erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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