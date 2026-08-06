NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Veeco Instruments-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Veeco Instruments-Aktie gebracht.

Am 06.08.2025 wurde das Veeco Instruments-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 19,94 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Veeco Instruments-Aktie investiert, befänden sich nun 501,505 Veeco Instruments-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 26 559,68 USD, da sich der Wert eines Veeco Instruments-Anteils am 05.08.2026 auf 52,96 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 165,60 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Veeco Instruments belief sich zuletzt auf 3,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at