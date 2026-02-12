NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel hätte eine Investition in Veeco Instruments von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Veeco Instruments-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Veeco Instruments-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,81 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Veeco Instruments-Papier investiert hätte, hätte er nun 56,148 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 32,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 830,43 USD wert. Mit einer Performance von +83,04 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Veeco Instruments war somit zuletzt am Markt 1,90 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at