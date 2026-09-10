NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel hätte eine Investition in Veeco Instruments von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Veeco Instruments-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Veeco Instruments-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 28,21 USD. Bei einem Veeco Instruments-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35,448 Veeco Instruments-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 587,03 USD, da sich der Wert eines Veeco Instruments-Anteils am 09.09.2026 auf 44,77 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 58,70 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Veeco Instruments zuletzt 2,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at