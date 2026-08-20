NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel hätte eine Investition in Veeco Instruments von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Veeco Instruments-Papier statt. Der Schlusskurs der Veeco Instruments-Anteile betrug an diesem Tag 20,68 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Veeco Instruments-Aktie investiert, befänden sich nun 48,356 Veeco Instruments-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 293,04 USD, da sich der Wert eines Veeco Instruments-Papiers am 19.08.2026 auf 47,42 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 293,04 USD entspricht einer Performance von +129,30 Prozent.

Der Börsenwert von Veeco Instruments belief sich jüngst auf 3,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at